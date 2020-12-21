Персона. Просмотр записи.

АРХИВ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ
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Персона
Фамилия: Золотарева
Имя: Лидия
Отчество: Антоновна
Дата рождения (Год/Век): 1906
Краткая биография: Научно-технич. сотрудник Зоологического института АН СССР (на 1945).
Дела
Ф. 4. Оп. 004а. Д. 4 (1945). Списки сотрудников Зоологического института (1 июля – 1 ноября 1945).
Ф. 4. Оп. 004а. Д. 11 (1946). Списки (отчеты) по кадрам Зоологического института АН СССР.
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Страница сформирована в 21.12.2020 00:48:34