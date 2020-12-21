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Персона. Просмотр записи.

Персона 

Фамилия: Золотарева
Имя: Лидия
Отчество: Антоновна
Дата рождения (Год/Век): 1906
Краткая биография: Научно-технич. сотрудник Зоологического института АН СССР (на 1945).

Дела